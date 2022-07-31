Дефолт, гиперинфляция, обвал рубля: что ждет экономику в августе – традиционном месяце потрясений

Август в России всегда ждут с волнением. На последний месяц лета почему-то всегда приходятся какие-то потрясения и катаклизмы. Если вспомнить, то кризисы и дефолты 90-х годов всегда приходились на август.

В свете последних событий становится особенно тревожно. Объявят ли в России дефолт, обвалится ли рубль и будет ли гиперинфляция, а следовательно, резкий скачок цен на все товары, знает доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

По его версии, никаких катастроф в экономике в августе этого года не предвидится.

«У нас крепкий рубль, сильнейший платежный баланс. Цены на нефть и другие энергоносители выросли. Их поставки в физическом объеме хоть и сократились, но валюты от экспорта поступает достаточно. Плюс есть наше требование к другим странам расплачиваться в рублях. Сильный рубль - одна из причин до сих устойчивой, несмотря на сильнейшие санкции, экономики», - уверен доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

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По материалам MK.RU.