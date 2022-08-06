Дефицит или достаток? Россиянам рассказали, во что и где одеваться после ухода брендов

С уходом брендов из России за последние полгода многие соотечественники всерьез обеспокоены тем, как будет складываться фэшн-рынок в стране. Ведь россияне в основном одевались в популярных массмаркет-сетях, которые прекратили или завершают свою работу на территории нашей страны.

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Чтобы разъяснить ситуацию, которая будет складываться в дальнейшем с одеждой в России, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов прокомментировал обстановку на рынке, а также дал свой прогноз относительно перспектив.