Дефицит или достаток? Россиянам рассказали, во что и где одеваться после ухода брендов

С уходом брендов из России за последние полгода многие соотечественники всерьез обеспокоены тем, как будет складываться фэшн-рынок в стране. Ведь россияне в основном одевались в популярных массмаркет-сетях, которые прекратили или завершают свою работу на территории нашей страны.
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Чтобы разъяснить ситуацию, которая будет складываться в дальнейшем с одеждой в России, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов прокомментировал обстановку на рынке, а также дал свой прогноз относительно перспектив.
«Дефицита одежды не будет. Ее можно будет купить интернете — на маркетплейсах, в соцсетях, в магазинах брендов, в селективных и обычных секонд-хендах, на вещевых рынках. За последние годы подрос российский «брендовый» масс-маркет с собственным производством», - цитирует эксперта сайт Прайм со ссылкой на «РИА Новости»..