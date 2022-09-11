Даже беспилотники будут: в водах Москвы-реки появятся электротрамваи

Ко Дню города заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам об электрическом речном транспорте столицы. Пока еще речные трамваи, работающие без топлива, в воды Москвы-реки не вышли. Но процесс движется.

«Проект в тестовом режиме обязательно будет реализован до конца года. Вместе с компанией, которая выиграла конкурс и заключила с нами 15-летний контракт на запуск речных судов, принято решение, что коллеги полностью перейдут на ключевые компоненты российского производства. Поэтому потребовалось время для того, чтобы поменять важнейшие компоненты, в том числе электродвигатель», - говорит заммэра.

«Большая часть судов, мы уверены, придет к навигации в 2023 году. Мы будем проводить их испытания, всей причальной инфраструктуры, зарядной инфраструктуры для того, чтобы убедиться, что они безопасны и готовы к тому, чтобы перевозить пассажиров на регулярной основе».