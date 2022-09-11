Даже беспилотники будут: в водах Москвы-реки появятся электротрамваи

Ко Дню города заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам об электрическом речном транспорте столицы. Пока еще речные трамваи, работающие без топлива, в воды Москвы-реки не вышли. Но процесс движется.
«Проект в тестовом режиме обязательно будет реализован до конца года. Вместе с компанией, которая выиграла конкурс и заключила с нами 15-летний контракт на запуск речных судов, принято решение, что коллеги полностью перейдут на ключевые компоненты российского производства. Поэтому потребовалось время для того, чтобы поменять важнейшие компоненты, в том числе электродвигатель», - говорит заммэра.
«Большая часть судов, мы уверены, придет к навигации в 2023 году. Мы будем проводить их испытания, всей причальной инфраструктуры, зарядной инфраструктуры для того, чтобы убедиться, что они безопасны и готовы к тому, чтобы перевозить пассажиров на регулярной основе».
Грядущей зимой чиновники проведут большое количество испытаний, чтобы убедиться, что зарядная инфраструктура работает при низких температурах, судам не страшен лед, а внутри них будет комфортно и тепло.
«Наши суда, созданные специально для городского транспорта, по оценкам специалистов, не имеют аналогов в мире, потому что они полностью электрические. И там заложена система, которая позволяет в будущем, через пять–десять лет, стать судам полностью беспилотными», - цитирует Ликсутова РИА Новости.
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