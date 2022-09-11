Даже аналитики не ожидали! Центробанк назвал запредельный курс доллара на ближайшие годы

Курс доллара в последние месяцы демонстрирует более, чем скромные цифры относительно рубля – около 60 рублей.

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Однако Центробанк утверждает, что вскоре ситуация изменится. Главный финансовый регулятор РФ опросил экспертов и пришел к выводу, что уже в 2022 году ожидаемый средний курс российской валюты к доллару составит 69,4 рубля.

в 2023 доллар будет стоить 73,1 рубля. В 2024 году курс американской валюты составит 75,3 рубля, а в 2025 году – 79,7 рубля.

Также аналитики уверены, что инфляция в 2023 году замедлится с 12,9% до 6%, после чего выйдет на стабильный уровень 4%.

Источник: cbr.ru.