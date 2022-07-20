Давно смотрели цены на рыбу? Минтай и скумбрия подешевели!

В этом году в Дальневосточном регионе увеличили объем промысла рыбы, кроме того, отечественная валюта показала стабильное укрепление. Это сказалось на стоимости рыбы. Пока оптовой.

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Но, как показывает практика, после этого должна понизиться и цена на рыбу в магазинах и других розничных торговых точках.

Больше всего по России подешевел минтай. В Дальневосточном регионе — на 13,8% с начала года. В Центральной части России — на 1,8%. Почти везде подешевела треска, пикша и скумбрия.

В Центральной части России также уверенно падает ценник на мойву — с начала года на 8%.

Источник: ТАСС.