Давно смотрели цены на рыбу? Минтай и скумбрия подешевели!

В этом году в Дальневосточном регионе увеличили объем промысла рыбы, кроме того, отечественная валюта показала стабильное укрепление. Это сказалось на стоимости рыбы. Пока оптовой.
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Но, как показывает практика, после этого должна понизиться и цена на рыбу в магазинах и других розничных торговых точках.
Больше всего по России подешевел минтай. В Дальневосточном регионе — на 13,8% с начала года. В Центральной части России — на 1,8%. Почти везде подешевела треска, пикша и скумбрия.
В Центральной части России также уверенно падает ценник на мойву — с начала года на 8%.
Источник: ТАСС.