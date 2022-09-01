Дадут всем: пенсионеры получат прибавку 5 сентября

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии уже в сентябре. Сумма будет небольшой, но получат ее все без исключения пожилые люди. Средства приурочены к празднику, который отмечают 1 октября.
Речь идет о Дне пожилого человека. А дополнительные средства будут выплачивать на уровне регионов. Например, в Челябинской области прибавка составит 700 рублей. Выплачивать их начнут уже с 5 сентября. Об этом сообщает PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что пенсионеров могут освободить от оплаты услуг ЖКХ. Однако есть одно условие.