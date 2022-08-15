Дадут по 20 тысяч рублей: названа дата, когда деньги придут на карту

Россияне могут рассчитывать на единоразовую выплату. Она будет одинаковой для жителей всех регионов страны. Размер составит чуть более 20 тысяч рублей.

Такие деньги могут получить те, у кого родился ребенок. Причем выплата в размере 20 473 рубля не зависит от материального достатка родителей. А вот получить их можно разными способами. В случае если родитель работал, то деньги выдаст работодатель. Если же нет, то вопросом выплаты займется Пенсионный фонд.