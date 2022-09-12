Дадут 10 тысяч рублей один раз в сентябре! Пенсионерам на банковскую карту придет выплата: кому ждать

Уже в сентябре пенсионеры могут рассчитывать на дополнительное пособие, которое будет выплачено им единовременно. То есть только один раз и в сумме 10 тысяч рублей. О категории каких граждан идет речь?
Такая денежная помощь будет предоставлена пожилым гражданам дополнительно в том случае, если пенсионер оказался в трудной жизненной ситуации.
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Так, например, в Подмосковье эта льгота станет экстренной социальной помощью. Соответственно, деньги поступят на счет тем пенсионерам, которые живут в квартире одни, а также если они действительно попали в затруднительное положение. Сюда относится серьезная болезнь, потеря всех денег, несчастные случаи.
Еще одно условие — уровень дохода, он должен быть ниже прожиточного минимума в среднем за год.
Уточняется, что очередная волна таких выплат будет зачисляться гражданам уже 12 сентября. Деньги будут поступать на банковские карты тех пенсионеров, которые ранее обратились за средствами, и их им одобрили.
По материалам Primpress