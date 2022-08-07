Дачи лучше покинуть: резкий холод и град мгновенно охватит Москву

Жара измучила москвичей не на шутку. Однако в скором времени погода принесет определенное облегчение, но только людям, могут пострадать растения, строения и автомобили.

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Во второй половине дня 7 августа в Москве наступит резкое похолодание из-за наступившего холодного атмосферного фронта, и к вечеру температура опустится до + 21 градуса.

Ожидается сильный ветер, гроза, дождь, возможен град. Дачникам в связи с этим рекомендуется вернуться в город, заранее позаботившись об урожае.