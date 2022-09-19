Цифры впечатляют: стал известен размер пособия по безработице на 2023 год

Стал известен размер пособия по безработице, который будет выплачиваться потерявшим работу с января 2023 года.

Как выяснилось, все остается без изменений. Сейчас текст документа находится на стадии общественного обсуждения. В нем все те же цифры, которые не могут не впечатлять, ведь на них не повлияла ситуация в экономике - рост цен на товары, санкции, инфляции и т.д.

Минимальный размер выплаты для граждан, оставшихся без работы, составит 1500 рублей. Максимальный - 12792 рублей в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице и 5000 рублей – в следующие три месяца.

Напомним, последняя индексация пособий для потерявших работу граждан проходила в конце 2021 года. В прошлом году при неизменном минимуме в полторы тысячи рублей максимальный уровень выплаты был чуть меньше нынешних цифр и составлял 12130 рублей.

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По материалам MK.ru.