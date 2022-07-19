«Чудеса»: Гордон высказалась об упавшем курсе доллара на Мосбирже

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» высказалась об упавшем курсе доллара на Московской бирже.
«Курс бакса ниже 56 рублей на Мосбирже. Чудеса».
Напомним, что еще несколько месяцев назад американская валюта торговалась на уровне 120 рублей за доллар. За последние месяцы курс доллара рухнул более чем в два раза.
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Добавим, что несколько дней назад доллар на какое-то время стал стоить дороже евро. Это случилось впервые за последние двадцать лет.