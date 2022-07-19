«Чудеса»: Гордон высказалась об упавшем курсе доллара на Мосбирже

Напомним, что еще несколько месяцев назад американская валюта торговалась на уровне 120 рублей за доллар. За последние месяцы курс доллара рухнул более чем в два раза.

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Добавим, что несколько дней назад доллар на какое-то время стал стоить дороже евро. Это случилось впервые за последние двадцать лет.