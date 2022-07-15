Что станет с пенсией: новый закон принят в России

Президент Владимир Путин подписал закон, который влияет на выплаты пенсий. По нему, часть людей перестанет получать выплаты по старости в России.

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Закон касается иностранцев, которые проживают в нашей стране. Такие пенсионеры отныне должны иметь на руках действующий вид на жительство, в противном случае пенсию им выплачивать не будут. Пенсионный фонд России в оперативном режиме будет получать информацию об аннулированных ВНЖ иностранцев-получателей пенсий из единого реестра таких граждан, сообщает сайт Konkurent.ru.