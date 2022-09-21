Что стало с курсом доллара после мобилизации: Банк России показал настоящие цифры

Позже стало известно, что вместе с этим поднялся и официальный курс доллара относительно рубля в РФ.

По данным Центрального банка России, официальный курс доллара на четверг — 60,87 руб., евро — 60,21 руб.

При этом еще в среду официальные цифры от главного финансового регулятора страны были следующими: доллар предлагался за 60,02 руб., евро — за 60,05 руб.