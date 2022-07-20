Что может помешать укреплению рубля: новые факторы

Накануне рубль вновь укрепился по отношению к американской валюте. Теперь один доллар можно купить за 55,45 рублей. Эксперты в области финансов уверяют, что это происходит по множеству политических и экономических причин.
По словам портфельного управляющего УК «Открытие» Руслана Мустаева, есть факторы, способные ослабить национальную валюту.
«Банк России не может допустить фиксации доллара на уровне ниже 50 рублей, так как это может подорвать конкурентоспособность страны. Валюты «дружественных» стран будут влиять на доллар через кросс-курсы», - сказал Мустаев «Прайму».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кроме того, как уверяет эксперт, для полной стабилизации курса рубля необходимо восстановить импортные потоки.