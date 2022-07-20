Что может помешать укреплению рубля: новые факторы

«Банк России не может допустить фиксации доллара на уровне ниже 50 рублей, так как это может подорвать конкурентоспособность страны. Валюты «дружественных» стран будут влиять на доллар через кросс-курсы», - сказал Мустаев «Прайму».

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Кроме того, как уверяет эксперт, для полной стабилизации курса рубля необходимо восстановить импортные потоки.