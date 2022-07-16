Что известно о смертности? Число заболевших особо заразным кентавр-ковидом растет с бешеной скоростью

Новый штамм омикрона — «кентавр» — был зафиксирован в Индии и за считанные дни распространился далеко за пределы страны. Случаи заражения подтвердились в Японии, США, Австралии, Британии, Германии, Канаде и Новой Зеландии.

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По словам специалистов, «кентавр» более заразен, чем предыдущие штамм, так как способен свободно преодолевать иммунитет, выработанный на вакцинацию. Несмотря на особенность, летальность от этого вида ковида прогнозируют не столь пугающую. Чтобы лучше изучить «заразу», потребуется несколько недель.

«Он («кентавр» — прим. ред.) свободно преодолевает иммунитет, выработанный на вакцинацию на основе уханьского варианта, и к тому же намного легче распространяется. Но в то же время, чтобы узнать больше и надежнее про его свойства, нужно минимум 2 недели. Надо получить и сопоставить данные по секвенированию (расшифровке последовательности) его РНК-генома с данными по скорости и легкости распространения», — рассказал доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с «КП - Новосибирск».

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