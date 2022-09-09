Что изменится после смерти королевы Елизаветы II в Великобритании и в мире

Очевидно, что смерть Елизаветы II повлечет за собой серьезные изменения как в Великобритании, так и во всем мире. Об этом рассказал зампред Госдумы Сергей Неверов.
«Думаю, что некие процессы и перемены будут происходить там, в Великобритании.
Но королева не влияла на государственную политику, а сама монархия сохранена в рамках того жизненного уклада и тех традиций, которые существует в этой стране.
Елизавета не высказывала свою позицию в отношении тех действий, которые предпринимали правительственные структуры Великобритании», — сказал Неверов.
Буквально в последние дни перед смертью Елизавета утвердила нового премьер-министра страны – Лиз Трасс.
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«Да, королева Елизавета утвердила Лиз Трасс премьер-министром Великобритании, — продолжает Сергей Неверов, — но такова функция монарха, и опять же это традиции, которые сложились в рамках их уклада жизни.
Королева приняла отставку Бориса Джонсона, она утвердила Лиз Трасс и... ушла. А вот что изменится в Великобритании после кончины королевы Елизаветы и с приходом Лиз Трасс — это действительно вопрос», — приводит слова зампредседателя Госдумы издание Аrgumenti.ru.