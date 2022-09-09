Что изменится после смерти королевы Елизаветы II в Великобритании и в мире

Очевидно, что смерть Елизаветы II повлечет за собой серьезные изменения как в Великобритании, так и во всем мире. Об этом рассказал зампред Госдумы Сергей Неверов.

«Думаю, что некие процессы и перемены будут происходить там, в Великобритании.

Но королева не влияла на государственную политику, а сама монархия сохранена в рамках того жизненного уклада и тех традиций, которые существует в этой стране.

Елизавета не высказывала свою позицию в отношении тех действий, которые предпринимали правительственные структуры Великобритании», — сказал Неверов.