Что будет с туристами, которые не могут уехать из Крыма из-за взрыва моста

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристы, которые не могут покинуть курорт из-за взрыва моста, бесплатно останутся в отелях.

«Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средствах размещения», - заявил он.

Мост закрыли до 31 октября, между полуостровом и материком снова запустили паромы.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Между Крымом и Краснодарским краем также запустят суда вместимостью порядка 100 и более человек для перевозки пассажиров, сообщил Минтранс республики.