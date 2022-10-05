Что будет с ошибочно мобилизованными россиянами

Адвокат Артур Айрапетов рассказал, что если вам пришла повестка из военкомата, то надо обязательно понять — попадаете ли вы под критерии частичной мобилизации или нет.
«Если у человека имеется четверо детей либо он обладает определенными заболеваниями, то он не годен к службе, его больше не могут призвать при сохранении текущих критериев», — заявил он.
В итоге человек получает отзыв повестки и мобилизованным больше не считается.
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«Он может спокойно выехать за границу. Более того, он получает де-факто бронь от вызовов по тем же самым критериям, если критерии не ужесточатся и не расширятся», — заключил юрист в разговоре с «Лентой.ру».