Что будет с ошибочно мобилизованными россиянами

Адвокат Артур Айрапетов рассказал, что если вам пришла повестка из военкомата, то надо обязательно понять — попадаете ли вы под критерии частичной мобилизации или нет.

«Если у человека имеется четверо детей либо он обладает определенными заболеваниями, то он не годен к службе, его больше не могут призвать при сохранении текущих критериев», — заявил он.

В итоге человек получает отзыв повестки и мобилизованным больше не считается.

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