Что будет с мировой экономикой в 2023 году

Сложная ситуация в мире не может не отражаться на мировой экономике. Специалисты считают, что в ближайшее время ничего хорошего ждать не стоит.

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс считает, что в будущем нас ждет спад, но не критический.

«Развитые экономики в Европе замедляется. Посмотрим, куда это двинется в следующем году», — цитирует его слова ТАСС.

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Эксперты считают, что на глобальную экономику влияет энергетический кризис в Европе и инфляция.