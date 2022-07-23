Что будет с курсом рубля к концу 2022 года — прогноз эксперта

Зампредседателя комитета по экономической политике Иван Абрамов высказал мнение, что к концу 2022 года рубль может вернуться к докризисным показателям. Однако, несмотря на плюсы, у такого исхода есть и ряд минусов.

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Как считает Абрамов, сейчас рубль находится в достаточно устойчивом положении. Из-за этого заниматься собственным производством стало невыгодно. Такое положение дел, считает эксперт, непременно будет иметь последствия для граждан.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы", — подчеркнул сенатор.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до показателей 2021 года.

Источник: РИА Новости.