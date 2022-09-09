«Чисто английское величие»: бывший советник президента поделился воспоминаниями о приезде Елизаветы II в Россию

Королева Елизавета единственный раз была в России, и эта поездка произвела на нее самое приятное впечатление. Об этом рассказал профессор РАН, заведующий сектором философии политики, советник президента РФ до 2011 года Владимир Шевченко, руководивший в свое время службами Горбачева и Ельцина.

«Это был первый исторический визит королевы к нам в страну. Естественно, они приезжали к нам на подготовку восемь или девять раз. Все их требования были выполнены, на ушах, в общем-то, не стояли. Они, конечно, хотели показать нам свое величие — это чисто английское такое», — вспоминает Шевченко.

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В Москву, как объяснил Шевченко, королева прилетела на самолете, а провожали ее в Санкт-Петербурге, в порту: она отплывала, согласно протоколу, на своей яхте.