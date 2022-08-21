Через несколько дней доллар преподнесет сюрприз! Такого курса от него не ждали: прогноз аналитика

В середине лета финансовые аналитики предсказывали резкое увеличение курса доллара к началу осени.

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Эксперты ссылались на то, что американская валюта всегда поднималась в цене относительно рубля в августе и сентябре. Кроме того, в России стал активно развиваться параллельный импорт, а вместе с ним возникла необходимость в иностранной валюте, поэтому цена ее должна была вроде как возрасти. Вплоть до 75 рублей за 1 доллар.

Однако Игорь Рапохин, аналитик SberCIB Investment Research, прогнозирует, что к концу августа курс доллара может упасть до 55–60 рублей. Деньги просто смешные по сегодняшним меркам.

Источник: quote.rbc.ru.