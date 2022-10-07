Частичная мобилизация и отпуск: как вернуть деньги за турпутевку, если пришла повестка

Период частичной мобилизации в стране, действующий с 21 сентября, застал многих граждан врасплох, в особенности тех, у кого на руках туристические путевки или билеты для отпускного путешествия. И если ограничений на перемещение граждан нет никаких, то получившие повестку из военкомата покидать пределы страны не имеют права.

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Что делать тем путешественникам, кто призван отдать долг родине и уже получил повестку, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. В своем Telegram она подробно расписала, как вернуть деньги за путевку.

«Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения тура. Вы можете сделать это лично или через своего представителя – это может быть родственник или человек, с которым планировалась поездка», - рассказывает Догузова.

При обращении нужно предъявить копию повестки из военкомата и, в зависимости от принятого решения, переоформить поездку на другого человека, аннулировать ее полностью, либо внести изменения в состав отбывающих за границу, исключив себя из путевки.

«Согласно российскому законодательству, невозможность отправиться в туристическую поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации является существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке тура», - напоминает эксперт.

При этом, если у туриста и агентства возникают разногласия, он вправе обратиться в суд.