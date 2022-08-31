Части россиян спишут долги по коммуналке — заявление Минстроя

Минстрой разрабатывает проект, согласно которому будут списаны долги по ЖКУ нуждающимся россиянам.

Как отметили в ведомстве, задолженность гражданам будут списывать при наличии уважительных причин для неплатежей: стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других.

Кроме того, россиян больше не будут лишать субсидий за несвоевременную оплату долгов по ЖКУ. Однако должна быть какая-то уважительная причина. Документ в скором времени предоставят правительству на утверждение, сообщают «Известия».

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Напомним, что долги по оплате услуг ЖКУ в России исчисляются миллиардами рублей. Многие жители страны не в состоянии платить за коммуналку.