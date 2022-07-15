Цены в магазинах должны быть ниже! Как умерить пыл монополистов, рассказал аналитик

Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что нынешние цены несправедливы по отношению к населению. При настоящем курсе доллара вполне логично, что стоимость закупленного на него товара тоже должна понизиться. Но не тут-то было!

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Ни оптовики, ни розничные торговцы не спешат отказываться от своей сверхприбыли в такие периоды. Ведь простым людям ничего не остается, как покупать и дальше взлетевший в цене товар.

Михаил Беляев полагает, что сейчас настало время для вмешательства в ситуацию с ценами Федеральной антимонопольной службы, поскольку в нашей стране слишком много торговых сетей-монополистов, которые диктуют рынку интересные только им цены.

Беляев убежден, что ограничивать аппетиты монополий просто необходимо, устанавливая для них определенный потолок цен. Например, позволять делать наценку не более 20–25% для розницы.

«Послушать этих торговцев — они начнут слезы лить, что чуть ли не в убыток себе работают! Но монополии хорошо умеют делать только две вещи: первое — повышать цены, второе — объяснять, почему они это сделали. А причины они могут найти любые: топливо подорожало, цепочки поставок увеличились, санкции… А у внутренних производителей задачи те же самые — повышать цены. На них могут оказывать влияние розничные торговцы», — прокомментировал Teleprogramma.pro эксперт.

Финансовый аналитик считает, что России стоило бы присмотреться к опыту Англии и Америки, где за необоснованное завышение цен предусмотрены колоссальные штрафы в десятки, а то и сотни миллионов, из-за которых аппетит торговцев вполне поддается регулировке.