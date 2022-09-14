Цены падают: сколько стоит снять «однушку» в Москве

Московские цены на аренду недвижимость продолжают падать. Эксперты говорят в сентябре 2022 года «однушку» в столице можно уже снять за 40 тысяч в месяц. При этом в прошлом месяце средняя стоимость была в районе 60 тысяч рублей.

При этом владельцы двухкомнатных квартир просят сейчас 58 тысяч рублей ежемесячно, трехкомнатных — 110 тысяч рублей.

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Падение цен связано с уходом летнего сезона. Однако аналитики «Авито Недвижимости» считают, что осенью цены в экономсегменте могут подняться на 5-10 процентов.