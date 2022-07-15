Цены не узнаете: автовладельцев ждет сюрприз 17 июля

Российских автовладельцев ждет приятный сюрприз. Уже с 17 июля цены на бензин станут ниже. Это произойдет потому что стоимость топлива на бирже продолжает сокращаться, соответственно, становятся ниже оптовые цены для владельцев АЗС.

Как заверил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, бензин марки АИ-92 стал дешевле на 8,5 процента. В то же время стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на 6,9 процента за последние две недели. Об этом пишет PRIMPRESS.