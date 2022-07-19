Цены на смартфоны и ноутбуки Apple упали до уровня прошедшей зимы

Цены на смартфоны IPhone бренда Apple в России вернулись к уровню зимы 2022 года. Об этом сообщил сайт «РИА Новости». По итогам второго квартала падение прайса составило 23%.

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Теперь средняя цена на IPhone 12-й модели составляет 57 098 рублей против прежних 69 484 рублей в первом квартале, что на 22% дешевле.

Аналогичная динамика наблюдается и с ценами на другую технику Apple. MacBook Air модели 2020 года за второй квартал в среднем упала на 34% и теперь составляет 96 828 рублей.