Цены на авиабилеты увеличились в десять раз: назван срок, когда стоимость поездок за рубеж снизится

Стоимость перелета в Тель-Авив стартует от 378 тысяч рублей, в Дубай — от 373 тысячи рублей, в Астану (Нур-Султан) — от 134 тысяч рублей. Чтобы добраться в Стамбул или баку на самолете также придется раскошелиться на 100 тысяч рублей.

В настоящее время спрос на авиабилеты за рубеж находится на пике, но эксперты рассказали, когда ждать снижение цен на перелеты.