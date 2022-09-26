Цены на авиабилеты увеличились в десять раз: назван срок, когда стоимость поездок за рубеж снизится

Недавно в России была объявлена частичная мобилизация. Вскоре после этого россияне стали скупать билеты на самолеты и поезда, которые следуют в соседние безвизовые страны. И если в одни страны возник дефицит билетов, то в другие страны стало сложно попасть, так как стоимость билетов увеличилась в 10 раз.
Стоимость перелета в Тель-Авив стартует от 378 тысяч рублей, в Дубай — от 373 тысячи рублей, в Астану (Нур-Султан) — от 134 тысяч рублей. Чтобы добраться в Стамбул или баку на самолете также придется раскошелиться на 100 тысяч рублей.
В настоящее время спрос на авиабилеты за рубеж находится на пике, но эксперты рассказали, когда ждать снижение цен на перелеты.
Глава туроператора Space Travel Артур Мурадян считает, что это случится с 1 октября этого года. Улететь в начале октября из Москвы в Дубай можно за 65,3 тысячи рублей на человека в одну сторону, в Стамбул — от 76,2 тысячи. При этом с середины месяца тарифы окончательно стабилизируются, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Напомним, что ранее несколько авиакомпаний заявили, что вернут деньги за билеты мобилизованным россиянам, которые совершили покупку до 21 сентября.