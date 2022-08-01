Центробанк продлил запрет на снятие наличной валюты еще на полгода

В этот понедельник, первого августа, Банк России выступил с новым заявлением по поводу обналичивания валюты.

Ничего обнадеживающего. Снимать иностранную валюту по-прежнему будет нельзя. Еще, как минимум, семь месяцев — до марта 2023 года.

«Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев, до 9 марта 2023 года. Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года», — говорится в сообщении Центробанка.

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Напомним, это мера вынужденная и связана она с санкциями, которые ввели против России западные страны и США. Ранее ограничения на выдачу наличной валюты были установлены с 9 марта по 9 сентября 2022 года.