Центробанк принял официальное решение: доллар продолжил падение, евро поднялся

Центральный банк России огласил официальный курс доллара на 31 августа: 60,37 рублей, евро - 60,58 рублей.

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Таким образом главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны повысил курс евро и понизил стоимость доллара относительно рубля.

Напомним, на 30 августа Банк России оглашал следующие официальные курсы: доллара - на уровне 60,36 рубля, а курс евро — 59,96 рубля.

Ранее некоторые финансовые аналитики прогнозировали рост доллара к концу лета вплоть до 75 рублей за рубль, однако этого не произошло.