Центробанк понизил доллар! Озвучен официальный курс валюты на 13 сентября

Торги на Московской бирже уже несколько недель подряд показывают определенную стабильность — курс доллара колеблется вокруг цифры в 60 рублей. Иногда демонстрируя минимальный взлет, а иногда крошечное падение.

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В целом никаких особых шоковых ситуаций на валютном рынке не наблюдается. При этом главный финансовый регулятор страны — Центральный банк России — тоже старается особо не отклоняться от цифр, которые были выявлены в ходе торгов.

Однако 12 сентября Центробанк решил повысить курс доллара на 13 сентября. Курс доллара в начале торгов понедельника вырос на 45 копеек, до 61,05 рублей. Официальный курс доллара на вторник при этом составил 60,46 рублей.

Днем ранее официальный курс доллара был примерно таким же — 60,47 рублей.