Ценники перепишут 29 августа: какие продукты станут намного дешевле в супермаркетах

Некоторые продукты станут дешевле в сети супермаркетов «Дикси» уже с понедельника, 29 августа. Они есть во многих регионах страны.

Ценники перепишут на замороженную продукцию, в том числе, наггетсы и пельмени. Последние станут дешевле сразу на 62 процента. Если ранее упаковка весом 700 граммов стоила 660 рублей, то с 29 августа цена станет 250 рублей. Об этом сообщает Primpress.