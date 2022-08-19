Цена взлетела в два раза: стало известно, какой продукт в России подорожал сильнее всего

О том, что грядущей осенью ожидается новый виток цен на продукты, эксперты сказали уже немало.

Но оказывается, есть продукт, стоимость которого за этот год выросла колоссально. Это желатин.

Он используется при производстве тортов, конфет, йогуртов, жевательной резинки, а еще — для изготовления клея, фотоматериалов и даже лекарственных капсул, не говоря уже о желе и заливных блюдах.

По словам эксперта, цена на желатин взлетела в два раза.