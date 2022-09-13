Цена приятная: «Аэрофлот» начал продажу билетов в популярный курортный город

Отмечается, что полеты «Аэрофлота» в популярный курортный город на самолетах Airbus A330 начнутся с 1 октября. Рейсы будут ежедневными, но уже с ноября их количество вырастет до трех.

Стоимость билетов на первые полеты в Дубай стартует от 33 тысяч рублей. Однако уже с 6 октября, как уточняется, россиянам придется заплатить за кресло около 40 тысяч рублей, пишет Lenta.

в системе бронирования «Аэрофлота» появились ежедневные рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября на Airbus A330 и на тайский остров Пхукет. При этом продажа билетов до сих пор не запущена. Напомним, что Таиланд с 1 октября снимет все ограничения на въезд, которые были введены из-за пандемии.