Цена приятная: «Аэрофлот» начал продажу билетов в популярный курортный город

В последнее время отправится за границу становится все сложнее. Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов. А недавно также ЕС решил отказаться от упрощенной системы выдачи шенгенских виз Россиянам. Некоторые страны вообще решили закрыть границы для россиян. Однако по-прежнему можно попасть в Турцию, Египет и в другие курортные страны.
Этой осенью можно также отправится на Сейшелы. А вот российский авиаперевозчик «Аэрофлот» запустил продажу билетов в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов — Дубай. Попасть в город, где любят отдыхать звезды, можно за приятную цену.
Отмечается, что полеты «Аэрофлота» в популярный курортный город на самолетах Airbus A330 начнутся с 1 октября. Рейсы будут ежедневными, но уже с ноября их количество вырастет до трех.
Стоимость билетов на первые полеты в Дубай стартует от 33 тысяч рублей. Однако уже с 6 октября, как уточняется, россиянам придется заплатить за кресло около 40 тысяч рублей, пишет Lenta.
в системе бронирования «Аэрофлота» появились ежедневные рейсы из Москвы в Бангкок с 30 октября на Airbus A330 и на тайский остров Пхукет. При этом продажа билетов до сих пор не запущена. Напомним, что Таиланд с 1 октября снимет все ограничения на въезд, которые были введены из-за пандемии.