Целых 4 дня: аномальная жара ожидается с понедельника в регионах России

Уже с понедельника во многие регионы России придет аномальная жара. Столбики термометров поднимут до 34-38 градусов по Цельсию. Больше всех достанется жителям европейской части страны.
«Росгидромет прогнозирует аномалии, температуру выше нормы на 7-10 градусов на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа, в Коми и Калининградской области этот период будет чуть короче, до 27 августа. Температура будет достигать 27-32 градусов тепла», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ТАСС.
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Также воздух прогреется до 38 градусов в Сочи и Туапсинском районе. Немного прохладнее, по мнению синоптиков, будет в Уральском федеральном округе - в частности, в Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, на юге Свердловской и Курганской областей. Там воздух прогреется до 30 градусов тепла.