Целых 4 дня: аномальная жара ожидается с понедельника в регионах России

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Также воздух прогреется до 38 градусов в Сочи и Туапсинском районе. Немного прохладнее, по мнению синоптиков, будет в Уральском федеральном округе - в частности, в Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, на юге Свердловской и Курганской областей. Там воздух прогреется до 30 градусов тепла.