ЦБ может выпустить купюры по 5 и 10 рублей

Как предположил ЦБ, уже к концу этого года можно ожидать появления в обороте новых купюр достоинством в 5 и 10 рублей.

По мнению профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидата экономических наук Юрия Юденкова, этот шаг обусловлен снижением цен.

Юденков также пояснил, почему выпуск бумажных денег выгоднее выпуска монет: это выгоднее для Центробанка. Как заметил профессор:

«Также я допускаю, что когда цены снижаются, то и масштаб уменьшается. И потребуется больше денег номиналом 5 и 10 рублей. Если вы заметили, то уже три месяца подряд у нас снижают цены в магазинах, народ начинает экономить».

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И все же от копеек мы тоже пока не будем отказываться: