ЦБ может выпустить купюры по 5 и 10 рублей

Как предположил ЦБ, уже к концу этого года можно ожидать появления в обороте новых купюр достоинством в 5 и 10 рублей.
По мнению профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидата экономических наук Юрия Юденкова, этот шаг обусловлен снижением цен.
Юденков также пояснил, почему выпуск бумажных денег выгоднее выпуска монет: это выгоднее для Центробанка. Как заметил профессор:
«Также я допускаю, что когда цены снижаются, то и масштаб уменьшается. И потребуется больше денег номиналом 5 и 10 рублей. Если вы заметили, то уже три месяца подряд у нас снижают цены в магазинах, народ начинает экономить».
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И все же от копеек мы тоже пока не будем отказываться:
«В бухгалтерском балансе все считается с копейками. Просто мы их не видим с вами, а вообще они есть. И по закону у нас как бы там рубль состоит из 100 копеек. Так что перспективы у нас самые приятные», — приводит выдержку из интервью с профессором Юденковым Телеканал «360».