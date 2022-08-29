Бывшему охраннику «Ельцин Центра» вынесли приговор за порчу картины, но он будет обжалован

Адвокат охранника, Алексей Бушмаков, заявил, что обвинительный приговор, вынесенный бывшему охраннику «Ельцин Центра», Александру Васильеву, будет обжалован. В 2021 году Васильев испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры», выставленную в «Ельцин Центре».

Суд приговорил его к 180 часам исправительных работ и обязал пройти лечение и наблюдаться у врача-психиатра. Адвокат Бушмаков не согласен с приговором:

«Учитывая состояние здоровья моего подзащитного, как он будет эти часы отрабатывать? Какую работу ему определит уголовная исполнительная инспекция, пока не известно».

При этом наблюдения у врача-психиатра Васильеву не избежать, поскольку у него имеется соответствующий диагноз. Сотрудники «Ельцин Центра» считают происшествие с испорченной картиной несчастным случаем, ведь его виновником стал человек с ментальными проблемами.

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«Конечно, его не должны были брать на работу в ЧОП. После печального инцидента в Арт-галерее «Ельцин Центра» предприняты все возможные дополнительные средства для сохранности произведений искусства», — приводит слова представителей «Ельцин Центра» телеканал «360».

Напомним, Васильев, находясь на посту охранника, нарисовал гелиевой ручкой глаза на лицах фигур картины Анны Лепорской «Три фигуры». Картину восстановили — кстати, полотно ученицы Малевича оценивают в 74 миллиона рублей. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.