Были врагами — стали подругами: Алена Рапунцель из «Дома-2» объявила о примирении с Настями — Голд и Стецевят

Бывшие участницы «Дома-2» Алена Рапунцель, Настя Стецевят, Настя Голд и Яна Захарова за последнее время несколько раз пересекались на веселых вечеринках. Тут и свадьба Ромашова с Бигриной, и гендер-пати Ефременковой и Мондезира, и день рождения сына Черно и Оганесяна.

Когда-то выяснявшие отношения на проекте девушки сумели подружиться. Алена Рапунцель в своем микроблоге объявила, что прекрасно пообщалась и с Настей Голд, и со Стецевят, и с Захаровой.