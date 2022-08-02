Были врагами — стали подругами: Алена Рапунцель из «Дома-2» объявила о примирении с Настями — Голд и Стецевят

Бывшие участницы «Дома-2» Алена Рапунцель, Настя Стецевят, Настя Голд и Яна Захарова за последнее время несколько раз пересекались на веселых вечеринках. Тут и свадьба Ромашова с Бигриной, и гендер-пати Ефременковой и Мондезира, и день рождения сына Черно и Оганесяна.
Когда-то выяснявшие отношения на проекте девушки сумели подружиться. Алена Рапунцель в своем микроблоге объявила, что прекрасно пообщалась и с Настей Голд, и со Стецевят, и с Захаровой.
«Голд, Стецевят, Захарова. Номинация «Примирение года» на этот раз точно должна достаться мне. Скажете, что я сумасшедшая? Но это лето действительно какое-то особенное. Еще никогда в моей жизни за такой короткий период так кардинально не менялась жизнь.
Да, вы все знаете, что когда-то у нас были недопонимания и с Настей Голд, и с Яной Захаровой, и с Настей Стецевят. Но это все в прошлом. Нам нечего делить, не о чем спорить и не на что обижаться.
Неожиданно для каждой из нас жизнь распорядилась так, что теперь нам, напротив, есть о чем поговорить, чем поделиться и чем поддержать друг друга», — поделилась в микроблоге Алена Рапунцель.
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Напомним, что девушек связывают мужчины. Настя Голд — жена Ильи Яббарова, от которого у Алены Рапунцель сын Богдан. А Настя Стецевят несколько месяцев была замужем за экс-бойфрендом Алены Максом Колесниковым.