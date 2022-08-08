Была в моде в 70-х: названа самая актуальная юбка грядущей осени и зимы

Фэшн-эксперты считают, что женщины облачатся именно в данный тип одежды.
Модный показ

Модный показ. Фото: Global Look Press

Стало известно, какими юбками стоит запастись всем заядлым модницам, чтобы выглядеть актуально грядущей осенью и зимой 2023 года.

На арену возвращается клетчатая юбка в самых разных своих проявлениях. Это доказывают показы сезона осень/зима-2022-2023.

Многие дизайнеры решили придерживаться тренда на ультракороткую длину. Что было модным в 70-х годах прошлого столетия.

Носить такие юбки предлагается в составе костюма — с клетчатыми оверсайз-жакетами. Между тем, есть масса и других вариантов, с чем сочетать клетчатую мини-юбку: начиная от рубашек и трикотажных боди, заканчивая олимпийками и свитерами.

Допускаются также длины миди в технике пэчворк. Такая юбка — вполне самодостаточный предмет гардероба, который можно дополнить самыми базовыми вещами и получить стильный образ.

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Начинать носить клетчатые юбки можно уже сейчас, не дожидаясь начала осеннего сезона. Сейчас сочетайте их с мюлями и слингбэками, а с наступлением холодов добавьте плотные колготки и пару грубых ботинок.

По материалам The Symbol

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