Была в моде в 70-х: названа самая актуальная юбка грядущей осени и зимы

Стало известно, какими юбками стоит запастись всем заядлым модницам, чтобы выглядеть актуально грядущей осенью и зимой 2023 года.

На арену возвращается клетчатая юбка в самых разных своих проявлениях. Это доказывают показы сезона осень/зима-2022-2023.

Многие дизайнеры решили придерживаться тренда на ультракороткую длину. Что было модным в 70-х годах прошлого столетия.

Носить такие юбки предлагается в составе костюма — с клетчатыми оверсайз-жакетами. Между тем, есть масса и других вариантов, с чем сочетать клетчатую мини-юбку: начиная от рубашек и трикотажных боди, заканчивая олимпийками и свитерами.

Допускаются также длины миди в технике пэчворк. Такая юбка — вполне самодостаточный предмет гардероба, который можно дополнить самыми базовыми вещами и получить стильный образ.