Будут закрыты: «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток» приняли решение

Популярные торговые сети объявили о решении закрыть магазины определенного формата. Речь идет о сетях «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом стало известно сайту PRIMPRESS.

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Решение о закрытии принято в отношении магазинов, расположенных в сети «Мегамарт». Вместо него будет открыт бренд «Магнит», а от «Мегамарта» будут избавляться.

Аналогичным образом поступит X5 Group, владеющий «Пятерочкой» и «Перекрестком». Все гипермаркеты «Карусель» будут закрыты, а на их месте разместятся «Пятерочка» и «Перекресток». Покупатели от этого только выиграют, ведь весь товар перед закрытием будет распродаваться со скидками и акциями.