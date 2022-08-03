Будут сильные колебания: финансовый аналитик назвал точную стоимость евро и доллара к первому сентября

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что в августе ничего кардинального с курсом валют не произойдет.

По прогнозу специалиста, к 1 сентября доллар будет стоить 60 рублей, а евро — 61. Никаких предпосылок для роста курса валют Михаил Беляев не видит.

«Судя по всему, курс рубля по отношению к доллару останется на уровне 60 рублей за доллар, но будут достаточно сильные колебания. Курс будет колебаться и в сторону 62, и в сторону 58», — спрогнозировал Михаил Беляев.

Что касается евро, то эта валюта не будет демонстрировать столь значительных колебаний. По мнению Беляева, к первому сентября европейская валюта будет стоить 61 рубль. В августе цена за евро будет держаться в пределах 60–62 рублей.

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По материалам Lenta.ru.