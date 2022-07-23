Будут работать вечно: названы авто, которые не подведут

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

А самым лучшим и соответственно самым дорогим стал Toyota Land Cruiser Prado. По данным PRIMPRESS, на вторичном рынке модели стоят от 1,5 млн руб. А новый автомобиль последней версии из салона будет стоить не меньше 6,5 млн руб.