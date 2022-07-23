Будут работать вечно: названы авто, которые не подведут

Недавно эксперты авторынка составили рейтинг самых надежных японских автомобилей. Они уверяют, что хозяин такого авто не будет знать проблем годами.
В пятерку лучших вошли Honda Fit, которой отвели последнее место в рейтинге, и Toyota Corolla Fielder. На третьем месте расположилась надежная Toyota Camry. Второе место заняли Lexus RX и Toyota Harrier.
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А самым лучшим и соответственно самым дорогим стал Toyota Land Cruiser Prado. По данным PRIMPRESS, на вторичном рынке модели стоят от 1,5 млн руб. А новый автомобиль последней версии из салона будет стоить не меньше 6,5 млн руб.