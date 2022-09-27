«Будут ощущаться особенно сильно»: что Василиса Володина предрекла на начало октября

Астролог Василиса Володина рассказала, чего ждать россиянам на начало октября. В своем прогнозе эксперт объяснила, что Новолуние дает ощущение новой жизни, новой реальности, и проявится оно уже начиная с конца сентября. А вот в первых числах октября людям предстоит столкнуться с враньем и нечестностью.

«Они все время нам сопутствуют последние месяцы, но сейчас будут ощущаться особенно сильно», - предостерегла Володина в Telegram.

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Также в первые недели октября приятного будет мало, подчеркнула Володина. Но пообещала, что неразберихи, суеты и неопределенности должно стать меньше.