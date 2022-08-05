«Будьте предельно аккуратны»: Стрелец сообщила об аномальной жаре в Москве «вплоть до Карелии»

Напомним, что синоптики прогнозировали жару практически на всей территории России.

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Между тем, к середине августа аномальная жара покинет многие регионы. Причем синоптики считают, что больше такой жаркой погоды в этом году уже не будет.