«Будьте предельно аккуратны»: Стрелец сообщила об аномальной жаре в Москве «вплоть до Карелии»

Как отметила видеоблогер, воздух прогреется до 37 градусов.
Надежда Стрелец

Надежда Стрелец. Фото: кадр из шоу «Стрелец-молодец»

Видеоблогер Надежда Стрелец в «Телеграме» рассказала об аномальной жаре, которая будет стоять в столице России Москве и некоторых других регионах страны.

«В ближайшие дни в Москве и во всей европейской части страны вплоть до Карелии будет стоять аномальная жара — 33-37 градусов. Будьте предельно аккуратны».

Напомним, что синоптики прогнозировали жару практически на всей территории России.

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Между тем, к середине августа аномальная жара покинет многие регионы. Причем синоптики считают, что больше такой жаркой погоды в этом году уже не будет.

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