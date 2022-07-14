Будьте начеку! Новый вид мошенничества набирает обороты в Сети

Новый вид мошенничества процветает в Сети. С начала года Цетробанком зафиксирован рост афер с помощью телеграм-ботов и финансовых пирамид.

Ничего не подозревающим пользователям Сети предлагают начать работу с телеграм-ботом, перейдя по специальной ссылке и отправив текстовое сообщение.

Что касается финансовых пирамид, то в основном поступают предложения вложиться в криптовалюту. Также популярностью среди злоумышленников пользуются выдуманные экономические игры. Об этом пишет «Коммерсантъ».