Будьте начеку! Новый вид мошенничества набирает обороты в Сети

Злоумышленники промышляют аферами с телеграм-ботами и финансовыми пирамидами.
Мошенники придумали новую схему

Мошенники придумали новую схему. Фото: Global Look Press

Новый вид мошенничества процветает в Сети. С начала года Цетробанком зафиксирован рост афер с помощью телеграм-ботов и финансовых пирамид.

Ничего не подозревающим пользователям Сети предлагают начать работу с телеграм-ботом, перейдя по специальной ссылке и отправив текстовое сообщение.

Что касается финансовых пирамид, то в основном поступают предложения вложиться в криптовалюту. Также популярностью среди злоумышленников пользуются выдуманные экономические игры. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Напомним, ранее стало известно, в какой стране за последние полгода стал самый дорогой бензин и какие страны находятся на грани дефолта.

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