Будьте начеку! Новый вид мошенничества набирает обороты в Сети

Новый вид мошенничества процветает в Сети. С начала года Цетробанком зафиксирован рост афер с помощью телеграм-ботов и финансовых пирамид.
Ничего не подозревающим пользователям Сети предлагают начать работу с телеграм-ботом, перейдя по специальной ссылке и отправив текстовое сообщение.
Что касается финансовых пирамид, то в основном поступают предложения вложиться в криптовалюту. Также популярностью среди злоумышленников пользуются выдуманные экономические игры. Об этом пишет «Коммерсантъ».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, в какой стране за последние полгода стал самый дорогой бензин и какие страны находятся на грани дефолта.