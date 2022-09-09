Будет повышение: с 1 октября в российских банках людей поджидает сюрприз

С 1 октября в силу вступают новые требования Центробанка РФ к страховкам, оформляемым при потребительском кредитовании. Теперь такая гарантия будет включать минимальный набор страховых случаев (смерть, инвалидность I и II групп) и ограничения на ряд исключений.

Также такая страховка начинает действовать сразу после перевода кредита на счет клиента, а выплата при наступлении страхового случая не должна задерживаться дольше, чем на 30 дней.

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По этой причине банки планируют повысить стоимость страховки по потребкредитам. И в итоге заем для потребителя станет дороже, притом что процентные ставки пока никто менять не планирует, сообщает сайт Konkurent.