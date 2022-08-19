Будет побит рекорд всего лета: какая погода ждет россиян через два дня 

Синоптики озвучили свой прогноз.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Сейчас жители Москвы отдыхают от аномальной жары, которая мучила столичный регион около недели. По словам синоптиков, передышка от высоких температур для москвичей будет недолгой.

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Уже в начале следующей недели в город вернется зной. Показатели будут еще выше прежних. С 22 августа столбики термометров в Москве сначала достигнут 30 градусов, а затем повысятся до 32 градусов. 

В середине недели показатели могут установить абсолютный рекорд лета 2022 года и достигнуть 33 градусов в тени.

По информации PRIMPRESS, экстремальные температуры продержатся в Центре России до воскресенья 28 августа, а похолодание начнется не раньше сентября.

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