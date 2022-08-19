Будет побит рекорд всего лета: какая погода ждет россиян через два дня 

Сейчас жители Москвы отдыхают от аномальной жары, которая мучила столичный регион около недели. По словам синоптиков, передышка от высоких температур для москвичей будет недолгой.

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Уже в начале следующей недели в город вернется зной. Показатели будут еще выше прежних. С 22 августа столбики термометров в Москве сначала достигнут 30 градусов, а затем повысятся до 32 градусов.