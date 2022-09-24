Будет побит рекорд вековой давности: на Москву обрушились страшные ливни

В субботу, 24 сентября, на Москву обрушились затяжные ливни. По прогнозу метеорологов, дожди не прекратятся в ближайшие 36 часов.

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Как сообщил ren.tv, за это время будет побит рекорд почти вековой давности: на один квадратный метр выльется около пяти ведер воды. Такой показатель соответствует примерно половине месячной нормы.

Из-за непогоды все городские службы перевели в режим повышенной готовности.