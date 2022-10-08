«Будет перестраиваться не один раз»: Володина озвучила прогноз о будущем Крымского моста

Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.
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Василиса Володина призналась, что давно предвидела сложности, которые ждут сооружение. Астролог еще в день открытия сделала и изучила карту моста, однако не решилась озвучить свои выводы.
«Я отмалчивалась, потому что карта, мягко говоря, неидеальная. Но пророчить сложности в день открытия неуместно», — написала Володина в соцсети.
Василиса отметила, что для таких масштабных застроек нужно заранее подбирать дату.
«Да, сейчас можно сказать: и без астрологии было понятно, что Крымский мост может становиться мишенью для атак. Но картой это подтверждалось сразу», — отметила астролог.
Как бы там ни было, прогноз на будущее Крымского моста у Володиной оказался обнадеживающим.
«Карта сильная. Мост, разумеется, будет восстановлен. Возможно, он будет перестраиваться не один раз. Применяемые технологии будут меняться, но стоять и служить мост будет», — подчеркнула Василиса.