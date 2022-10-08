«Будет перестраиваться не один раз»: Володина озвучила прогноз о будущем Крымского моста

Сегодня, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

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Василиса Володина призналась, что давно предвидела сложности, которые ждут сооружение. Астролог еще в день открытия сделала и изучила карту моста, однако не решилась озвучить свои выводы.